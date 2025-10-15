Расписание игр второго дня группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2

Сегодня, 15 октября, продолжается турнир BLAST Slam IV по Dota 2.

Итоги групповой стадии определят сетку плей-офф, а два лучших коллектива из группы напрямую выйдут в полуфинал основной стадии. Участники, занявшие с 3-го по 8-е место, сыграют в Play-in за оставшиеся слоты в плей-офф.

Расписание матчей BLAST Slam IV на среду, 15 октября:

16:00. Tundra Esports — HEROIC;

16:00. BetBoom Team — Aurora Gaming;

17:00. Team Spirit — NAVI;

17:00. MOUZ — Execration;

18:00. Team Falcons — HEROIC;

18:00. Aurora Gaming — Team Aureus;

19:00. Tundra Esports — BetBoom Team;

19:00. Team Liquid — Execration;

20:00. Yakult Brothers — Team Aureus;

20:00. HEROIC — MOUZ;

21:00. Team Falcons — Team Liquid;

21:00. Tundra Esports — Aurora Gaming;

22:00. Team Spirit — Team Aureus;

22:00. NAVI — Yakult Brothers.

За матчами можно следить на Twitch и YouTube каналах студии RLG, которая будет освещать весь чемпионат.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.