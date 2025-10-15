Скидки
Расписание матчей BLAST Slam 4 по Dota 2 на 15 октября — кто играет, где смотреть

Расписание игр второго дня группового этапа BLAST Slam IV по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 октября, продолжается турнир BLAST Slam IV по Dota 2.

Итоги групповой стадии определят сетку плей-офф, а два лучших коллектива из группы напрямую выйдут в полуфинал основной стадии. Участники, занявшие с 3-го по 8-е место, сыграют в Play-in за оставшиеся слоты в плей-офф.

Расписание матчей BLAST Slam IV на среду, 15 октября:

  • 16:00. Tundra Esports — HEROIC;
  • 16:00. BetBoom Team — Aurora Gaming;
  • 17:00. Team Spirit — NAVI;
  • 17:00. MOUZ — Execration;
  • 18:00. Team Falcons — HEROIC;
  • 18:00. Aurora Gaming — Team Aureus;
  • 19:00. Tundra Esports — BetBoom Team;
  • 19:00. Team Liquid — Execration;
  • 20:00. Yakult Brothers — Team Aureus;
  • 20:00. HEROIC — MOUZ;
  • 21:00. Team Falcons — Team Liquid;
  • 21:00. Tundra Esports — Aurora Gaming;
  • 22:00. Team Spirit — Team Aureus;
  • 22:00. NAVI — Yakult Brothers.

За матчами можно следить на Twitch и YouTube каналах студии RLG, которая будет освещать весь чемпионат.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.

