Расписание игр первого дня групповой стадии чемпионата мира по League of Legends — 2025

Сегодня, 15 октября, продолжится чемпионат мира по League of Legends.

На турнире начнётся групповая стадия. Все матчи, кроме встречи на выбывание и выход в финал, пройдут в формате best-of-1.

Расписание матчей Worlds — 2025 на среду, 15 октября:

  • 8:00. Keyd Stars — Secret Whales;
  • 9:00. CTBC Flying Oyster — Fnatic;
  • 10:00. KT Rolster — KOI;
  • 11:00. Bilibili Gaming — 100 Thieves;
  • 12:00. FlyQuest — T1;
  • 13:00. Hanwha Life — Anyone's Legend;
  • 14:00. G2 Esports — Top Esports;
  • 15:00. Gen.G Esports — PSG Talon.

Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.

