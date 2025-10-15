Расписание игр первого дня групповой стадии чемпионата мира по League of Legends — 2025
Сегодня, 15 октября, продолжится чемпионат мира по League of Legends.
На турнире начнётся групповая стадия. Все матчи, кроме встречи на выбывание и выход в финал, пройдут в формате best-of-1.
Расписание матчей Worlds — 2025 на среду, 15 октября:
- 8:00. Keyd Stars — Secret Whales;
- 9:00. CTBC Flying Oyster — Fnatic;
- 10:00. KT Rolster — KOI;
- 11:00. Bilibili Gaming — 100 Thieves;
- 12:00. FlyQuest — T1;
- 13:00. Hanwha Life — Anyone's Legend;
- 14:00. G2 Esports — Top Esports;
- 15:00. Gen.G Esports — PSG Talon.
Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.
Материалы по теме
Комментарии