Навстречу приключениям — появился новый постер второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
Поделиться
Netflix опубликовал новый постер второго сезона сериала сериала One Piece. На нём можно увидеть банду главного героя Луффи, которая отправилась в приключение.
Новый постер
Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн. Первый сезон шоу вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков.
«Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось. Премьера второго сезона состоится в 2026 году, точной даты пока что нет.
Комментарии
- 15 октября 2025
-
07:02
-
06:51
- 14 октября 2025
-
22:17
-
22:05
-
20:51
-
20:13
-
19:55
-
19:40
-
19:19
-
19:12
-
19:09
-
19:01
-
18:39
-
18:26
-
18:21
-
18:15
-
17:40
-
17:12
-
17:10
-
16:55
-
16:43
-
16:41
-
16:12
-
16:11
-
16:09
-
16:08
-
15:37
-
15:31
-
15:05
-
15:01
-
14:50
-
14:37
-
14:18
-
14:11
-
13:52