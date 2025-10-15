Скидки
«Они хотят всё сделать правильно»: Миа Гот — о том, что над «Блэйдом» всё ещё работают

«Блэйд» — пожалуй, самый многострадальный фильм Marvel Studios, который каждый раз сталкивается с ворохом проблем. Над этим проектом работали не менее шести сценаристов (Майкл Грин, Стейси Осей-Куфур, Майкл Старрбери, Бо ДеМайо, Ник Пиццолатто, а теперь и Эрик Пирсон) и как минимум три режиссёра — Бассам Тарик, Янн Деманж и Кэри Фукунага.

Несмотря на трудности, фильм, похоже, всё же когда-нибудь выйдет, а работу над ним активно продолжают. По крайней мере, так считает Миа Гот, у которой в картине есть роль.

Им нужно больше времени, и я даже рада, что уже утекло столько воды столько. Они хотят сделать всё правильно.

Известно, что Махершала Али по-прежнему задействован в проекте в главной роли, а его бюджет составляет около $ 80 млн. Даты выхода нет.

