Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофер Нолан похвалил Дуэйна Джонсона за роль в «Крушащей машине»

Кристофер Нолан похвалил Дуэйна Джонсона за роль в «Крушащей машине»
Комментарии

Режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью поговорил о фильме «Крушащая машина», в котором главную роль исполнил Дуэйн Джонсон.

По словам постановщика, актёр показал невероятную игру и поразил его своим талантом. Более того, Нолан подчеркнул, что в этом году вряд ли кто-то ещё сыграет так же, как Джонсон.

Это душераздирающе. Я считаю, что это невероятная актёрская игра. Не думаю, что в этом году вы увидите что-то лучше.

«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android