Кристофер Нолан похвалил Дуэйна Джонсона за роль в «Крушащей машине»
Режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью поговорил о фильме «Крушащая машина», в котором главную роль исполнил Дуэйн Джонсон.
По словам постановщика, актёр показал невероятную игру и поразил его своим талантом. Более того, Нолан подчеркнул, что в этом году вряд ли кто-то ещё сыграет так же, как Джонсон.
Это душераздирающе. Я считаю, что это невероятная актёрская игра. Не думаю, что в этом году вы увидите что-то лучше.
«Крушащая машина» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.
