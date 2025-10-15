Вышел финальный трейлер сериала про «маньяка-клоуна» Джона Уэйна Гейси

Peacock опубликовал финальный трейлер сериала Devil in Disguise: John Wayne Gacy, посвящённый одному из самых страшных маньяков США, Джону Уэйну Гейси.

Джон Уэйн Гейси в 1970-х годах изнасиловал и убил 33 молодых парней, пять из которых до сих пор не опознаны. Пресса окрестила его «клоуном-убийцей», поскольку он работал аниматором и наносил на себя жуткий грим. Многие считают, что Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно».

Всего будет восемь серий, в них сыграли Майкл Чернус, Габриэль Луна, Джеймс Бэдж Дейл, Майкл Анджарано, Крис Салливан и Марин Айрленд. Сериал стартует 16 октября.