Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер сериала про «маньяка-клоуна» Джона Уэйна Гейси

Вышел финальный трейлер сериала про «маньяка-клоуна» Джона Уэйна Гейси
Комментарии

Peacock опубликовал финальный трейлер сериала Devil in Disguise: John Wayne Gacy, посвящённый одному из самых страшных маньяков США, Джону Уэйну Гейси.

Видео доступно на YouTube-канале Peacock. Права на видео принадлежат Peacock.

Джон Уэйн Гейси в 1970-х годах изнасиловал и убил 33 молодых парней, пять из которых до сих пор не опознаны. Пресса окрестила его «клоуном-убийцей», поскольку он работал аниматором и наносил на себя жуткий грим. Многие считают, что Гейси стал прототипом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно».

Всего будет восемь серий, в них сыграли Майкл Чернус, Габриэль Луна, Джеймс Бэдж Дейл, Майкл Анджарано, Крис Салливан и Марин Айрленд. Сериал стартует 16 октября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android