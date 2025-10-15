Скидки
Джеймс Ганн сравнил «Супергёрл» со «Стражами Галактики»

Режиссёр и куратор новой киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью рассказал, что грядущая «Супергёрл» очень похожа на «Стражей Галактики» в плане космических приключений.

По словам Ганна, в картине будет показан масштабный мир, который даст понять, что он собой вообще представляет.

«Супергёрл» — это особенное космическое приключение. Прямо как «Стражи Галактики». Мы строим более масштабный мир, состоящий из множества разных частей, и они все объединяются и пересекаются иногда в сюжетном ключе, а иногда просто как ещё одна часть вселенной.

Фильм «Супергёрл» выйдет в кино 26 июня 2026 года. Съёмки ленты завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании суперпса Крипто.

