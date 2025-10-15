Ченнинг Татум рассказал, что отменённый фильм про Гамбита был романтической комедией

Актёр Ченнинг Татум рассказал, каким был отменённый фильм про Гамбита. По словам Татума, из картины планировали сделать нечто вроде романтической комедии со взрослым рейтингом.

Ченнинг уверен, что сценарий, в котором мутанты бы «занимались сексом», точно никто бы не одобрил. Вероятно, это была лишь одна из идей ленты о Гамбите, и её отклонили.

Этот сценарий никогда бы не был реализован. У нас были мутанты, которые занимались сексом! Это же безумие — в самом настоящем смысле.

Актёр сыграл Гамбита в фильме «Дэдпул и Росомаха» — в этом образе фанаты уже давно представляют именно Татума. Ожидается, что Ченнинг вернётся к образу героя в будущих «Мстителях».