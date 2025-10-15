Скидки
Появился жуткий постер фильма «Крипер» от автора «Собирателя душ»

Кинокомпания Neon опубликовала новый жуткий постер фильма «Крипер» от автора «Собирателя душ». На нём можно увидеть двух персонажей с чёрными глазами.

Новый постер фильма

Фото: Neon

Сюжет фильма ужасов повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс — создатель нашумевших хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в картине сыграли Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд и Тесс Дегенштейн.

Хоррор официально выйдет в российском прокате 4 декабря.

