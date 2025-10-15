Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик об актёре Беле Лугоши, первым сыгравшем Дракулу

По данным издания Deadline, Леонардо Ди Каприо выступит продюсером байопика об актёре Беле Лугоши, первым сыгравшем Дракулу в кино. Роль персонажа он исполнил в фильме 1931 года.

Работа над картиной будет вестись совместно с Universal Pictures. Представители кинокомпании отказались от комментариев. Хотя инсайдеры подчеркнули, что работа над этим проектом только началась, предыстория интересна: около двух лет назад Universal получила предложение, которое с тех пор тихо дорабатывается. Сценарий написан Скоттом Александером и Ларри Карашевски, сценаристами фильма Тима Бёртона «Эд Вуд».

В отличие от классического байопика 1994 года, новый фильм будет посвящён молодому Лугоши и расскажет о его стремительном взлёте к вершинам кинематографа, где он стал одной из самых запоминающихся и узнаваемых фигур.