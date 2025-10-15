Microsoft представила MAI-Image-1 — нейросеть для генерации реалистичных картинок

Компания Microsoft представила собственный сервис для генерации изображений — MAI-Image-1. В корпорации позиционируют программу как инструмент для создания фотореалистичных картинок.

Новую модель уже сравнили с другими генераторами картинок — сейчас она занимает девятую строчку по качеству изображений, уступая программам от OpenAI (ChatGPT) и Google (Gemini). Сама Microsoft показала несколько картинок, включая генерацию калифорнийской земляной кукушки.

В ближайшее время MAI-Image-1 станет частью экосистемы Microsoft — его встроят в бота-помощника Copilot и поиска Bing. Остальными подробностями в компании поделятся позднее.