Стартовали съёмки заключительной части сериала «Тайный знак»

В Москве начали снимать заключительную часть сериала «Тайный знак». Работу над шоу ведёт «Мангос Фильм» по заказу ТВ-3.

Всего будет 24 серии, сюжетно разделённых на три главы – по 8 серий каждая: в первой части главный герой узнает о существовании тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности; во второй участникам тайного общества предстоит заняться восстановлением местного монастыря, а в третьей выясняется, что испытания препарата проводились не только среди участников тайного общества.

Фото со съёмок

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Фото: ТВ-3

Помимо задействованных в первой части актёров (Матвей Барышев, Олег Чугунов, Ася Громова, Диана Енакаева), во второй и третьей главах к проекту также присоединились Владислав Котлярский, Эльдар Лебедев, Алексей Лонгин, Карина Хисматуллина, Тамирлан Асанбеков и другие.

