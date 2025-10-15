Авторы «Ходячих мертвецов» допустили, что сага продлится ещё много лет

Франшиза «Ходячие мертвецы» продолжится ещё долгие годы. Об этом заявил Скотт Гимпл, исполнительный продюсер и сценарист, в честь 15-летия серии.

По мнению автора, «Ходячие мертвецы» вполне могут продлиться ещё 15 лет — у сценаристов ещё много идей по развитию героев основной саги. Одним из хороших примеров Гимпл назвал Дэрила Диксона, который получил собственный сериал, отправившись в Европу.

Вполне возможно, что мы увидимся здесь и через 15 лет. Есть ещё много континентов, которые стоит посетить. Всё дело в том, как персонажи развиваются со временем. Будет очень интересно увидеть, как далеко мы сможем продвинуться в этом вопросе. Перенос стойких персонажей «Ходячих мертвецов» на новые земли в духе Франции и Испании открывает сокровищницу возможностей для повествования. Новые локации во многом дают нам пространство для новых историй.

Сериал «Ходячие мертвецы» завершился в 2022 году после выхода 11-го сезона. С тех пор шоу развивается в формате спин-оффов — «Дэрил Диксон» завершится на четвёртом сезоне, а «Мёртвый город» недавно продлили на третий сезон.