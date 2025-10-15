Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Рассел спас фильм от провала

Издание Variety поделилось отрывком из книги «Бо́льшая картина» Джона Ландау — продюсера «Титаника». В нём кинодеятель вспоминает, как он вместе с Джеймсом Кэмероном продвигал фильм, которому многие журналисты и критики предрекали полный провал.

В 1997 году проходил фестиваль ShoWest, где команда представила дебютный трейлер будущей ленты. Вместе с Кэмероном и Ландау за столом также сидели топ-менеджеры студии Paramount и звезда боевиков Курт Рассел, который продвигал свой будущий фильм «Авария». Артисту так понравился трейлер картины, что он буквально убедил Ассоциацию кинокомпаний выпустить его по всему миру, хотя ролик нарушал правила показа трейлеров.

Наш трейлер был длинным. Нам казалось, что это пропорционально продолжительности фильма. И необходимо. Это были первые кадры «Титаника», которые увидел почти кто-либо за пределами студии и производственной группы. Ставки были высоки. Все были напряжены. Мы потратили пять лет и 200 миллионов долларов. Временами казалось, что весь мир хочет, чтобы мы потерпели неудачу. Журнал «Тайм» опубликовал статью о «Титанике» с обложкой «Буль, буль, буль». Звук тонущего большого корабля. Мы сидели за столом Paramount на фестивале ShoWest с людьми вроде Курта Рассела, звезды их будущего фильма «Авария». И как только мы показали трейлер «Титаника», Курт громко объявил: «Я бы заплатил десять долларов, только чтобы снова посмотреть этот трейлер». После этого мы получили специальное разрешение от Ассоциации кинокомпаний — трейлеры должны длиться не более 150 секунд. Мы смогли выпустить трейлер продолжительностью четыре минуты и две секунды для зрителей по всему миру. И с того дня каждая негативная статья о фильме заканчивалась мыслью, что фильм на самом деле может быть хорошим. Это был настоящий поворотный момент.

Премьера «Титаника» состоялась в 1997 году, после чего лента стала самым кассовым фильмом в истории, собрав в прокате более $ 2,2 млрд. Сейчас фильм занимает четвёртую строчку в списке, уступая двум «Аватарам» того же Кэмерона и «Мстителям: Финал» от Marvel.