Трейлер драмы «Мой сын» с Юлией Снигирь — премьера 6 ноября

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дебютный трейлер фильма «Мой сын». Остросюжетная драма выйдет в кинотеатрах России 6 ноября.

Триллер расскажет историю Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни девушка идёт на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, её приемный сын Лёша пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Скоро мать и сын окажутся в открытом противостоянии.

Главные роли в фильме сыграли Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Павел Табаков («Август»), Алексей Филимонов («Жить») и другие актёры. Режиссёром выступил Вячеслав Клевцов («Март 1943»).