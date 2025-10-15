Смартфон Pixel 10 Pro Fold загорелся во время проверки на прочность

Блогер JerryRigEverything проверил на прочность Pixel 10 Pro Fold — новый смартфон от компании Google, со складным экраном. Ролик с тестом гаджета он выложил на свой YouTube-канал.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала блогер начал резать ножом экран и корпус смартфона. После этого на гаджете оставались заметные царапины. Следом автор видео решил испытать телефон на прочность другим способом — а именно попытался согнуть его двумя руками. Смартфон сразу поломался, а после этого загорелся. Судя по ролику, аккумулятор гаджета не выдерживает сильного давления и вспыхивает.

JerryRigEverything назвал Pixel 10 Pro Fold самым слабым складным телефоном, который он когда-либо испытывал. Он также рассказал, что причина возгорания заключается в антенных линиях, из-за которых произошло короткое замыкание.

Google представила новый Pixel 10 Pro Fold в августе 2025 года. Гаджет стал первым складным смартфоном, который имеет технологию магнитной зарядки Pixelsnap. Его цена составляет примерно от 140 до 173 тыс. рублей, в зависимости от объёма памяти. Смартфон поступил в продажу 9 октября.