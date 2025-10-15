Скидки
Смартфон Pixel 10 Pro Fold загорелся во время проверки на прочность

Смартфон Pixel 10 Pro Fold загорелся во время проверки на прочность
Блогер JerryRigEverything проверил на прочность Pixel 10 Pro Fold — новый смартфон от компании Google, со складным экраном. Ролик с тестом гаджета он выложил на свой YouTube-канал.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала блогер начал резать ножом экран и корпус смартфона. После этого на гаджете оставались заметные царапины. Следом автор видео решил испытать телефон на прочность другим способом — а именно попытался согнуть его двумя руками. Смартфон сразу поломался, а после этого загорелся. Судя по ролику, аккумулятор гаджета не выдерживает сильного давления и вспыхивает.

JerryRigEverything назвал Pixel 10 Pro Fold самым слабым складным телефоном, который он когда-либо испытывал. Он также рассказал, что причина возгорания заключается в антенных линиях, из-за которых произошло короткое замыкание.

Google представила новый Pixel 10 Pro Fold в августе 2025 года. Гаджет стал первым складным смартфоном, который имеет технологию магнитной зарядки Pixelsnap. Его цена составляет примерно от 140 до 173 тыс. рублей, в зависимости от объёма памяти. Смартфон поступил в продажу 9 октября.

