Сериал Чудо (2025) на Премьер не вышло 15 октября, когда выйдет, дата выхода, где смотреть

Сериал «Чудо» внезапно отложили — шоу не выйдет 15 октября
Комментарии

15 октября в онлайн-кинотеатре Premier должен был стартовать новый сериал — «Чудо». Однако комедийное шоу не вышло в назначенную дату, его перенесли в самый последний момент.

Об этом представители Premier сообщили в своих соцсетях. Никаких сроков выхода у проекта теперь нет, их назовут позже. С чем связан внезапный перенос, неизвестно.

Дата выхода сериала «Чудо» переносится. Новую дату объявим позже.

«Чудо» расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков, её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.

