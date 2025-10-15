Saksa стал стенд-ином Team Yandex после ухода из Tundra Esports по Dota 2

Македонский саппорт Мартин Saksa Саздов присоединился к Team Yandex по системе аренды. Об этом объявила Tundra Esports в своих социальных сетях, подтвердив ранее циркулировавшие слухи.

Срок соглашения между клубами не раскрывается — Tundra ограничилась кратким сообщением и пожелала игроку удачи в новом коллективе. В составе Team Yandex Саздов занял позицию Алексея prblms Паршукова, который покинул стартовую пятёрку.

Ранее Saksa лишился места в Tundra Esports по итогам The International 2025. Организация обновила состав, подписав на роль «четвёрки» Мэтью Ari Уокера.

Team Yandex:

Айбек TA2000 Токаев (Казахстан);

Илья Chira JUNIOR Хиртсов (Россия);

Евгений Noticed Игнатенко (Россия);

Мартин Saksa Саздов (Македония);