Saksa стал стенд-ином Team Yandex после ухода из Tundra Esports по Dota 2

Македонский саппорт Мартин Saksa Саздов присоединился к Team Yandex по системе аренды. Об этом объявила Tundra Esports в своих социальных сетях, подтвердив ранее циркулировавшие слухи.
Срок соглашения между клубами не раскрывается — Tundra ограничилась кратким сообщением и пожелала игроку удачи в новом коллективе. В составе Team Yandex Саздов занял позицию Алексея prblms Паршукова, который покинул стартовую пятёрку.

Ранее Saksa лишился места в Tundra Esports по итогам The International 2025. Организация обновила состав, подписав на роль «четвёрки» Мэтью Ari Уокера.

Team Yandex:

  • Айбек TA2000 Токаев (Казахстан);
  • Илья Chira JUNIOR Хиртсов (Россия);
  • Евгений Noticed Игнатенко (Россия);
  • Мартин Saksa Саздов (Македония);
  • Арман Malady Оразбаев (Казахстан).
