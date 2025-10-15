Скидки
Ropz вошёл в элитный клуб киберспортсменов CS с призовыми свыше $ 2 млн

Игрок Team Vitality Робин ropz Коль преодолел отметку в $ 2 млн призовых за карьеру в профессиональном Counter-Strike. Он стал седьмым киберспортсменом в истории дисциплины, достигшим подобного результата. Значимой вехи эстонский рифлер достиг после победы Vitality на ESL Pro League Season 22.

Благодаря успеху на турнире ropz поднялся на шестую строчку в рейтинге самых заработавших игроков CS, обойдя датчанина Андреаса Xyp9x Хойслета. Список лидеров по сумме призовых выглядит следующим образом:

Топ игроков CS по призовым (более $ 2 млн):

  • Петер dupreeh Расмуссен — $ 2,23 млн;
  • Николай dev1ce Ридтц — $ 2,15 млн;
  • Финн karrigan Андерсен — $ 2,11 млн;
  • Дан apEX Мадесклер — $ 2,10 млн;
  • Эмиль Magisk Рейф — $ 2,05 млн;
  • Робин ropz Коль — $ 2,04 млн;
  • Андреас Xyp9x Хойслет — $ 2,01 млн.
Vitality — чемпион!
Vitality выиграла ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2
