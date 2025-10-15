Скидки
«Магия Last Dance»: tN1R высказался после вылета Spirit от FaZe на EPL S22 по CS 2

Игрок Team Spirit по Counter-Strike 2 Андрей tN1R Татаринович прокомментировал поражение своей команды от FaZe Clan в четвертьфинале ESL Pro League Season 22.

Это классическая магия Last Dance. Деды решили ультануть.

Встреча между Spirit и FaZe Clan завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Для легендарного норвежца Ховарда rain Найгарда этот матч стал последним в составе FaZe — игрок ранее объявил, что завершает карьеру в клубе после EPL.

ESL Pro League Season 22 проходил с 28 сентября по 12 октября в Швеции. В турнире участвовали 24 команды, которые разыграли $ 400 тыс. призовых.

Vitality — чемпионы!
Vitality выиграла ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2
