«Магия Last Dance»: tN1R высказался после вылета Spirit от FaZe на EPL S22 по CS 2

Игрок Team Spirit по Counter-Strike 2 Андрей tN1R Татаринович прокомментировал поражение своей команды от FaZe Clan в четвертьфинале ESL Pro League Season 22.

Это классическая магия Last Dance. Деды решили ультануть.

Встреча между Spirit и FaZe Clan завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Для легендарного норвежца Ховарда rain Найгарда этот матч стал последним в составе FaZe — игрок ранее объявил, что завершает карьеру в клубе после EPL.

ESL Pro League Season 22 проходил с 28 сентября по 12 октября в Швеции. В турнире участвовали 24 команды, которые разыграли $ 400 тыс. призовых.