Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бесплатные игры PS Plus в октябре 2025 года: Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising, As Dusk Falls, Yakuza: Like a Dragon и другие

В октябре в PS Plus добавят ремейк Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и ещё четыре игры
Комментарии

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 октября абонентам сервиса станут доступны семь новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tekken 3.

Среди главных игр месяца выделяются ремейки SIlent Hill 2 и Until Dawn, а также вампирский экшен V Rising и Yakuza: Like a Dragon. Следующее пополнение линейки ожидается в середине ноября.

Новые игры в PS Plus Extra в октябре 2025 года

  • Silent Hill 2 Remake
  • Until Dawn Remake
  • As Dusk Falls
  • V Rising
  • Yakuza: Like a Dragon
  • Poppy Playtime: Chapter 1
  • Wizard with a Gun

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в октябре 2025 года

  • Tekken 3.
Материалы по теме
В PS Plus добавили Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android