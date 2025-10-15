Virtus.pro уверенно выбила MIBR из CS Asia Championships 2025

Virtus.pro одержала вторую победу на CS 2 Asia Championships 2025, обыграв MIBR в матче нижней сетки группы A. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13-5 на Ancient и 13-11 на Train.

Для бразильского коллектива это поражение стало окончательным — MIBR покинула турнир, заняв 9–12-е место и заработав $ 4 тыс. призовых. Команда Ильи Perfecto Залуцкого продолжит выступление и выйдет в решающий матч группы, который состоится 16 октября (12:00 мск).

CS 2 Asia Championships 2025 проходит в Шанхае с 14 по 19 октября. В соревновании участвуют 16 команд, разыгрывая внушительный призовой фонд в размере $ 400 тыс.