M0NESY ответил хейтеру после финала ESL Pro League Season 22 по CS 2

Аудио-версия:
Комментарии

Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов пообщался со зрителями на личном стриме на Twitch после поражения своей команды в гранд-финале ESL Pro League Season 22. Во время трансляции киберспортсмен саркастически ответил одному из зрителей, который усомнился в его мотивации выступать на профессиональной сцене.

На вопрос подписчика «Ты с NiKo чисто по приколу пошёл поугорать в киберспорт?» Осипов ответил с иронией:

Ну конечно, братан. Делать же нечего, просто пошёл. Вместе с ним решил пойти побегать, посливать гранд-финалы.

Осипов выступает вместе с сербским рифлером Николой NiKo Ковачем с 2022 года. Их дуэт сформировался в G2 Esports, где игроки вместе провели почти три года и выиграли ряд крупных турниров. В январе 2025 года оба покинули G2 Esports, а уже в апреле перешли в Team Falcons, вновь объединившись в одном составе.

Брат Нико о Монеси
«M0NESY — лучший снайпер в мире»: HuNter- — об игроке Falcons CS 2
