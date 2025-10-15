«Они в какой-то невероятнейшей зоне»: RAMZES666 — о победе HEROIC на FISSURE по Dota 2

Стример и экс-киберспортсмен по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв оценил выступление HEROIC на турнире FISSURE Universe: Episode 7. Во время трансляции он отметил, что считал датский клуб фаворитом ещё до начала ключевых матчей турнира. Фрагмент эфира опубликовал Telegram-канал LEGENDWP.

Если что, я знал, что HEROIC турнир выиграют. Только у них состав собрался. HEROIC в какой-то невероятнейшей зоне.

HEROIC стала чемпионом FISSURE Universe: Episode 7, обыграв в гранд-финале MOUZ со счётом 3:1. Команда заработала $ 125 тыс. и укрепила статус одного из главных претендентов на крупных турнирах конца сезона.