«Я не знал, что сыграю сына Джаббы Хатта»: Джереми Аллен Уайт — о фильме по «Мандалорцу»

Аудио-версия:
Комментарии

На шоу Good Morning America гостем стал звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт. Он рассказал о своей роли в фильме «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам».

По словам артиста, он встретился с постановщиком картины Джоном Фавро, который предложил ему озвучить одного из персонажей. Джереми Аллен Уайт согласился, ведь он большой поклонник «Звёздных войн». Только потом он понял, что озвучивает Ротту — сына знаменитого Джаббы Хатта.

Джон Фавро предложил: «Не хочешь ли прийти и поговорить со мной о том, как ты озвучишь персонажа в «Звёздных войнах»?» Я ответил: «Я люблю «Звёздные войны» и был бы очень рад поучаствовать». И тут, почти в тот самый момент, я осознал, кого озвучиваю и важность этого персонажа.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Картина продолжит события сериала «Мандалорец» и расскажет о совместном путешествии главных героев.

Трейлер нового фильма по «Звёздным войнам»:
Видео
Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн»
