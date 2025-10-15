Скидки
Сериал «Виноград» с Павлом Прилучным получит второй сезон

Сериал «Виноград» с Павлом Прилучным получит второй сезон
Онлайн-кинотеатр KION сообщил, что сериал «Виноград» продлён на второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна.

Шоу рассказывает историю топ-менеджера Егора, который построил карьеру благодаря тестю и лишился работы после того, как изменил жене со стажёркой. Потеряв семью и статус, Егор отправляется домой в Анапу, где неожиданно становится владельцем виноградников.

Главную роль в комедийном сериале сыграл Павел Прилучный («Мажор»). В проекте также сыграли Нино Нинидзе («Сергий против нечисти») и Софья Синицына («Мастер и Маргарита»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков («Нежность») — он же снимет второй сезон.

