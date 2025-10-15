Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэттью Макконахи рассказал о съёмках самой эмоциональной сцены из «Интерстеллара»

Мэттью Макконахи рассказал о съёмках самой эмоциональной сцены из «Интерстеллара»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vanity Fair взяло интервью у знаменитого актёра Мэттью Макконахи. Он рассказал о съёмках самой эмоциональной сцены из фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана.

Речь идёт об эпизоде, где герой Макконахи смотрит видео, на которых его дети отсылают ему послания на протяжении десятков лет. По словам актёра, сцена была снята с первого дубля — чтобы сыграть её эмоционально, он представил, что в ролике показаны его собственные дети.

Мы сняли эту сцену с первого дубля — до этого я не видел сами видео. Я испытал чувство страха, что мне придётся упустить рост детей в своей собственной жизни на протяжении 10 лет. И просто отреагировал на видео.

Ранее о знаменитой сцене рассказывал сам Кристофер Нолан. Он также отмечал, что для него эпизод очень важен, ведь он сам родитель.

О возвращении Мэттью Макконахи в знаменитую локацию:
Фото
Мэттью Макконахи вернулся в дом Купера из «Интерстеллара» с помощью LED-панелей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android