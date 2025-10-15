Скидки
Apple представила MacBook Pro и iPad Pro — в продаже с 22 октября

Apple представила MacBook Pro и iPad Pro — в продаже с 22 октября
Компания Apple представила свои новые устройства — MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro. Гаджеты поступят в продажу с 22 октября.

Новый MacBook имеет 14-дюймовый экран, а также процессор M5. Предзаказы уже стартовали: цена на устройство 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти составляет от $ 1599 (около 126 тыс. рублей).

Фото: Apple

Планшеты iPad Pro получат две версии: с диагоналями 11 и 13 дюймов. Во все устройства также будет включён процессор M5, который работает в 3,5 раза быстрее предыдущей версии. Новый гаджет обойдётся в $ 999 (около 78 тыс. рублей).

Фото: Apple

Кроме того, Apple представила обновлённую гарнитуру виртуальной реальности — Vision Pro. Новинка оснащена новым оголовьем, памятью от 256 ГБ до 2 ТБ, а также поддержкой visionOS 26. Цена очков составляет от $ 3299 (около 260 тыс. рублей).

О главе Apple:
Глава Apple Тим Кук покинет свою должность после смены руководства — СМИ
