Оранжевый iPhone 17 Pro Max превратился в розовый: никто не знает почему

Пользователь под ником DakAttack316 опубликовал жалобу на то, что его iPhone 17 Pro Max стал розовым. Информацию об этом он разместил на форуме Reddit.

Фото: DakAttack316

По словам владельца устройства, изначально он брал себе оранжевый гаджет. Но внезапно цвет смартфона изменился на розовый. Прежний цвет остался только на стеклянной панели сзади и на других маленьких участках. Как именно это произошло, пока неизвестно.

Телефон стал более насыщенного розово-золотистого цвета. Подумываю сходить в Apple Store и узнать, можно ли его обменять, так как я хотел оранжевый, а не розовый iPhone.

Фото: DakAttack316

Другие пользователи сначала не поверили автору, обвинив в использовании программ для изменения фотографий. Но после того, как он опубликовал смартфон с более насыщенным розовым цветом, они посоветовали ему не обменивать гаджет, а продать его как «устройство с эксклюзивным дизайном». Сама компания Apple никак не комментировала смену цвета на своих iPhone.