Финальные серии «Няни Оксаны» перепутали местами

13 октября состоялся выход финальных двух серий первого сезона сериала «Няня Оксаны». При этом в онлайн-кинотеатрах эпизоды показали в неправильном порядке.

Сначала вышла 18-я серия, а уже после — 17-я, что запутало некоторых зрителей. Исполнительница главной роли Олеся Иванченко рассказала в соцсетях, что сама была в шоке от ситуации. Она также отметила, что сейчас в онлайн-кинотеатрах вернулся правильный порядок серий.

Друзья. Все, кто переживал и не понимал, что произошло с сериями (у меня был мини-инфаркт) — серии вернули в правильный порядок.

Сериал «Няня Оксана» в духе «Моей прекрасной няни» стартовал 29 сентября. По сюжету главная героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху. Однако он бросает её, из-за чего приходится искать новое жильё и работу. Оксана решает устроиться работать няней в семью вдовца-ресторатора, который воспитывает троих детей.

