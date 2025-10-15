Скидки
Warner Bros. потеряет около $ 100 млн из-за провала «Битвы за битвой» с Ди Каприо

По итогам трёх недель проката сборы фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо достигли $ 140 млн. Лента уже стала самой кассовой работой в карьере режиссёра Пола Томаса Андерсона, однако ей всё же не удастся окупиться в кинотеатрах.

Дело в том, что студия Warner Bros. потратила около $ 200 млн на создание боевика с учётом маркетинговых затрат. Фильму необходимо собрать не менее $ 330 млн для окупаемости, однако этого уже не произойдёт из-за спада популярности картины в кинотеатрах. Как подсчитали аналитики, Warner Bros. потеряет на ленте примерно $ 100 млн, более точные значения станут известны позже.

Стоит отметить, что студия всё ещё может отбить бюджет ленты после выхода на стримингах и показах на ТВ, учитывая очень высокие отзывы критиков и зрителей, а также звёздный актёрский состав. К тому же Warner Bros. остаётся самой успешной киностудией 2025 года, фильмы которой собрали более $ 4 млрд за уходящий год, поэтому топ-менеджеры якобы не так сильно переживают из-за низких результатов «Битвы за битвой». В самой WB от комментариев по этой теме отказались.

