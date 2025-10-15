Скидки
Apple перестала класть блоки питания к новым MacBook Pro

Apple перестала класть блоки питания к новым MacBook Pro
15 октября компания Apple анонсировала новый ноутбук MacBook Pro и открыла предзаказы на него. На официальном сайте выяснилось, что блоки питания будут продаваться отдельно.

В комплекте к новому устройству будет идти только провод питания. Купить отдельно можно два блока: на 70 Вт и 96 Вт. Они будут стоить $ 75 (около 5800 рублей) и $ 95 (около 7400 рублей) соответственно.

Фото: Apple

Новый MacBook имеет 14-дюймовый экран, а также процессор M5. Предзаказы уже стартовали: цена на устройство 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти составляет от $ 1599 (около 126 тыс. рублей). В продажу ноутбук поступит с 22 октября.

