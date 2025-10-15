Большой трейлер хоррора «Крипер» от автора «Собирателя душ» — выход 4 декабря

Компания Neon представила большой трейлер фильма ужасов «Крипер». Премьера хоррора в российском прокате состоится 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Лента повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром «Крипера» выступил Осгуд Перкинс — создатель нашумевших хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в картине сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).