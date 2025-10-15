Скидки
Фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» официально выйдет в России

Компания DEEP сообщила, что фильм по аниме «Человек-бензопила» с подзаголовком «История Рэдзэ» официально выйдет в России. Дату премьеры картины обещали назвать позднее.

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон оригинального аниме стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. События проекта рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца. Авторы также планируют выпустить второй сезон.

