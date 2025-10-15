Skiter вернулся в Team Falcons по Dota 2 спустя два дня после перелома локтя

Керри Team Falcons Оливер skiter Лепко вновь появился в стартовом составе команды на турнире BLAST Slam 4 по Dota 2, сыграв в матче с HEROIC. Его возвращение произошло всего через два дня после перелома локтя.

Накануне Skiter пропустил стартовый день ивента из-за травмы. Тогда игрок отметил, что готов вернуться на турнир, если почувствует улучшение. Судя по участию в матче, боль больше не мешает киберспортсмену выступать на высоком уровне.

В отсутствие Лепко его место временно занимал керри PARIVISION Алан Satanic Галлямов. С ним Falcons провела мощный старт, оформив три победы подряд — над MOUZ, BetBoom Team и Yakutou Brothers, не потерпев ни одного поражения.

Турнир BLAST Slam 4 проходит с 14 октября по 9 ноября в гибридном формате. Команды продолжают борьбу за призовой фонд в размере $ 1 млн.