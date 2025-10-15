Скидки
Dyrachyo намекнул на возможное возвращение в Dota 2 перед TI 2026

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов не исключил возобновления карьеры в Dota 2. Об этом он рассказал во время трансляции на Twitch, допустив своё возвращение ближе к The International 2026.

Во время стрима Dyrachyo ответил на комментарий зрителя и отметил, что готов вернуться на соревновательную сцену к главному турниру года:

Под Инт обязательно, ребят.

Шкредов сделал паузу в киберспорте в марте 2025 года, покинув Tundra Esports после выхода команды в гранд-финал PGL Wallachia Season 3. С тех пор игрок сосредоточился на стримерской деятельности и путешествиях, сохранив активность в сообществе Dota 2.

