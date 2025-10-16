Скидки
YouTube (Ютуб) не работает 16 октября ночью — ролик включается заново, ошибка воспроизведения, глючит

YouTube столкнулся со сбоями по всему миру
Ночью 16 октября популярный видеохостинг YouTube перестал работать в штатном режиме. При попытке посмотреть любой видеоролик он начинает воспроизводиться заново, не запускается или выдаёт ошибку воспроизведения, после чего может запуститься вновь.

Обновлено: в администрации сервиса заявили, что проблема устранена — YouTube работает в штатном режиме.

Так, только за последний час в сервисе Downdetector появилось более 200 тысяч жалоб на работу YouTube. Пользователи со всего мира сообщают о схожих проблемах, из-за которых они не могут посмотреть ролики на сайте.

Жалобы на работу YouTube за последнее время

Жалобы на работу YouTube за последнее время

Фото: Downdetector

Пока неясно, с чем связана проблема, сколько будет появляться эта ошибка и как быстро сайт возобновит работу.

