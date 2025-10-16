YouTube столкнулся со сбоями по всему миру

Ночью 16 октября популярный видеохостинг YouTube перестал работать в штатном режиме. При попытке посмотреть любой видеоролик он начинает воспроизводиться заново, не запускается или выдаёт ошибку воспроизведения, после чего может запуститься вновь.
Так, только за последний час в сервисе Downdetector появилось более 200 тысяч жалоб на работу YouTube. Пользователи со всего мира сообщают о схожих проблемах, из-за которых они не могут посмотреть ролики на сайте.
Жалобы на работу YouTube за последнее время
Фото: Downdetector
Пока неясно, с чем связана проблема, сколько будет появляться эта ошибка и как быстро сайт возобновит работу.