Появились постеры с персонажами четвёртого сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал персонажные постеры четвёртого сезона «Ведьмака». На них можно увидеть Геральта, Лютика, Цири, Йеннифэр, Региса.

Постеры с персонажами нового сезона

Фото: Netflix

В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла, после того как тот ушёл из проекта. Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году, точную дату объявят позже.

Продолжение фэнтезийного шоу выйдет на стриминговом сервисе 30 октября, все восемь эпизодов можно будет посмотреть в день релиза.