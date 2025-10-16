Скидки
Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев» сыграет Кейт Маккиннон

По данным Variety, Disney нашёл исполнительницу роли богини красоты и любви Афродиты в третьем сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Ей стала Кейт Маккиннон, сыгравшая в том числе в «Барби» Греты Гервиг.

Сюжет второго сезона шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают. В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартует 10 декабря, а даты выхода третьего пока нет. Известно, что он будет основан на произведении «Проклятие Титана».

