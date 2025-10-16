Джим Керри может сыграть главную роль в фильме по «Джетсонам»
По данным издания Variety, культовый актёр Джим Керри рассматривается на главную роль в экранизации мультсериала «Джетсоны». Он на стадии ведения переговоров.
Снимет фильм Колин Треворроу, он же обсуждает написание сценария вместе с Джо Эпштейном, но пока точно неизвестно, кто будет отвечать за сюжет проекта.
Последним полнометражным фильмом о «Джетсонах» стал анимационный фильм 1990 года. На протяжении многих лет предпринимались многочисленные попытки снять игровую версию популярного семейного мультсериала, который впервые вышел в эфир в 1962 году, но они так или иначе не были реализованы до конца.
