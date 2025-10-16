Скидки
Появился новый постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Появился новый постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
HBO опубликовала свежий постер сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». На нём можно увидеть одних из главных героев и тень Пеннивайза.

Новый постер сериала

Фото: HBO

Действие шоу развернётся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят»), Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули») и Билл Скарсгард («Оно»). Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

Предыстория культового хоррора «Оно» стартует уже 26 октября.

