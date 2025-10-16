Названа точная причина смерти актрисы Дайан Китон, звезды «Крёстного отца» и «Энни Холл»

Несколько дней назад стало известно о смерти актрисы Дайан Китон, звезды «Крёстного отца» и «Энни Холл». Женщина ушла из жизни в возрасте 79 лет.

Подробности смерти актрисы тогда не раскрыли, однако семья Дайан назвала точную причину, по которой скончалась Китон. Как оказалось, причина кроется в пневмонии.

Семья Китон очень благодарна за необыкновенные слова любви и поддержки, которые они получили за последние несколько дней от имени своей любимой Дианы, скончавшейся от пневмонии 11 октября.

Китон снималась в кино более 50 лет. За это время она приняла участие в более чем 70 фильмах и сериалах. Дайан получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в картине постановщика «Энни Холл».