Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе назвал два своих любимых фильма
Актёр Тимоти Шаламе, известный по «Дюне» и другим фильмам, назвал свои любимые фильмы. Список не получился большим, как у других звёзд — в нём всего две картины.
Самой любимой лентой Шаламе назвал «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана, а ещё актёру очень нравится «Схватка» Майкла Манна, но последнюю он посмотрел лишь в этом году.
Я выбираю «Тёмного рыцаря». Он всегда будет моим любимым фильмом. В этом году я посмотрел «Схватку», и это моя вторая любимая картина. Посмотрел поздно, хотя это классика.
Культовый «Тёмный рыцарь» Нолана вышел в 2008 году, а премьера не менее культовой «Схватки» состоялась в 1995-м.
