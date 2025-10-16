Появился новый закадровый ролик фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

На канале IGN вышел новый ролик, посвящённый закадровым кадрам фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». В видео актёры и другие создатели картины подробно рассказывают о работе над ней.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Umbrella.

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, поскольку получает письмо от своей умершей жены Мэри.

Премьера фильма состоится 23 января 2026 года в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся на день раньше — уже 22-го числа.