Мультсериал Splinter Cell: Deathwatch получит второй сезон
Netflix объявил, что мультсериал Splinter Cell: Deathwatch получит второй сезон. Это подтвердил шоураннер Дерек Колстад, трудящийся над серией фильмов «Джон Уик», «Нормалом» и дилогией «Никто».
По его словам, вторая часть мультсериала предложит более масштабную сюжетную линию, однако в её приоритете всё так же будут персонажи и их взаимодействие друг с другом.
Сюжет первого сезона рассказывает, как легендарный агент Сэм Фишер (озвучен Львом Шрайбером) возвращается на поле боя после того, как раненый молодой оперативник просит его о помощи.
Над адаптацией Tom Clancy's Splinter Cell для Netflix начали работать ещё в 2020 году.
