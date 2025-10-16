Скидки
Завершился первый сезон сериала «Олдскул» — вышли все серии
Вчера состоялась премьера 17-го эпизода первого сезона сериала «Олдскул». На этом первый сезон благополучно завершился.

Сюжет шоу рассказывает о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Главные роли в проекте исполнили Мария Аронова («Охотники за бриллиантами»), Ефим Шифрин («Красная шапочка») и Роман Маякин («Триггер»). Режиссёром выступает Александр Жигалкин («Папаши»).

У сериала будет второй сезон, он выйдет 1 сентября 2026 года.

