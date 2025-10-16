Русский трейлер фильма «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном — выход в России 25 декабря

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма «Поймать монстра». Триллер с Мадсом Миккельсеном выйдет в кинотеатрах России 25 декабря.

«Поймать монстра» расскажет историю 10-летней девочки Авроры, которая считает, что ее родителей поглотил монстр. Чтобы с ним справиться, она обращается за помощью к таинственному соседу. Тот понимает, что мать и отца Авроры убило не чудовище, а киллеры, целью которых на самом деле был он.

Главную роль в ленте сыграл Мадс Миккельсен («Меч короля», «Ещё по одной»), а режиссёром выступил Брайан Фуллер, который работал вместе с актёром над сериалом «Ганнибал». В ленте также снялись Сигурни Уивер («Чужой»), Давид Дастмалчян («Оппенгеймер») и Ребекка Хендерсон («Звоните Джейн»).