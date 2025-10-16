Скидки
Хитовый сериал «Олдскул» набрал 30 млн просмотров

Онлайн-кинотеатр START сообщил об успехах хитового сериала «Олскуд» с Марией Ароновой в главной роли. Как было известно, за первую неделю совокупное количество просмотров проекта превысило 10 млн, а к финалу сезона число выросло аж до 30 млн.

Сюжет шоу посвящён настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

«Олдскул» уже продлили на второй сезон, он выйдет 1 сентября 2026 года.

