Фильм Горничная с Сидни Суини (2025) — когда выйдет в России, дата выхода, сюжет, актёры

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини выйдет в России 8 января
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» анонсировала дату выхода фильма «Горничная» в России. Эротический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред выйдет в стране 8 января 2026 года.

Лента выступит экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и расскажет историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

Помимо Суини, в актёрский состав «Горничной» вошли Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».

