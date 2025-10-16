Скидки
Фильм Чёрный телефон 2 — дата выхода в России, когда выйдет, сюжет, актёры

Фильм ужасов «Чёрный телефон 2» выйдет в кинотеатрах России 23 октября
16 октября состоялась мировая премьера фильма ужасов «Чёрный телефон 2» — хоррора по книге Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Лента не добралась до России из-за ухода студии Blumhouse, однако российские кинотеатры уже опубликовали неофициальную дату релиза.

Так, лента доберётся до России 23 октября — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 25-го числа.

«Чёрный телефон 2» расскажет историю подростка Финна, который вновь столкнётся с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.

Главные роли в фильме сыграли Итан Хоук («Отрочество»), Мэйсон Темз («Как приручить дракона») и Анна Лори («Роковой патруль»). Режиссёром выступил Скотт Дерриксон, постановщик первого «Доктора Стрэнджа» от Marvel.

